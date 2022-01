Volgende week gesprek tussen staatssecretaris en De Mol

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) praat volgende week met Talpa-baas John de Mol over de misstanden bij The Voice of Holland, bevestigt een woordvoerder van het ministerie. Een exacte dag is nog niet bekend. De Mol liet in een verklaring vrijdag al weten in te gaan op de uitnodiging van Uslu om te spreken over de kwestie.

Eerder vrijdag zei de staatssecretaris al een gesprek te willen met De Mol en de omroepen over de misstanden bij The Voice en de werkcultuur waardoor ze konden ontstaan. Uslu werd “misselijk” van de berichten over het seksueel overschrijdende gedrag bij het programma. “Dit gedrag moet aangepakt worden.” Ze zei “iedere mogelijkheid” die daaraan bijdraagt aan te grijpen.

BOOS meldde dat er negentien vrouwen hebben geklaagd over bandleider Jeroen Rietbergen, vijftien over een regisseur van het programma en dat twee aangifte hebben gedaan tegen coach Ali B, onder meer wegens verkrachting. Ali B ontkent. Rietbergen gaf voor de uitzending van BOOS al toe dat hij over de schreef is gegaan.

De Mol was tot en met 2019 eindverantwoordelijke van het programma dat hij ooit zelf bedacht. Volgens het programma BOOS van Tim Hofman, dat de misstanden onthulde, ging het al vanaf een van de eerste seizoenen van The Voice mis. Het programma startte in 2010. De Talpa-baas zei pas in 2019 voor het eerst te hebben gehoord over grensoverschrijdend gedrag door Rietbergen. De Mol gaf de bandleider, die toen tevens zijn zwager was, een tweede kans omdat het volgens de mediamagnaat voor het eerst was dat er klachten over hem waren.