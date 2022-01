KHN teleurgesteld dat Rutte de horeca geen duidelijkheid geeft

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is teleurgesteld dat er voor het weekeinde geen duidelijkheid is gekomen over versoepelingen van de coronamaatregelen. Premier Mark Rutte wilde tijdens de persconferentie na de ministerraad alleen zeggen dat hij “gematigd optimistisch” is dat het kabinet dinsdag versoepelingen kan aankondigen. Daarbij wordt als eerst gekeken naar sectoren die hun deuren nog gesloten moeten houden, zoals de horeca en de cultuursector.

De premier is nog wel bezorgd over de “ongelofelijk hoge” besmettingsaantallen die dagelijks worden gemeld. Positief is dat de ziekenhuisopnames blijven dalen. Rutte en coronaminister Ernst Kuipers geven dinsdag weer een persconferentie.

KHN laat weten dat uit alle gesprekken die het vrijdag in politiek Den Haag heeft gevoerd blijkt dat “de seinen op groen staan voor een heropening van de horeca”. Vanaf 26 januari zou de sector dan open mogen tot 20.00 uur. “Uiteraard was het beter geweest om dit nieuws vandaag officieel bevestigd te hebben gekregen van het kabinet, want ondernemers moeten kunnen plannen, medewerkers inroosteren én inkopen kunnen doen”, zegt een woordvoerder. “Het is teleurstellend dat het kabinet hier geen rekening mee houdt.”

Het zal er volgens de brancheorganisatie mogelijk toe leiden dat sommige ondernemers komend weekend de deuren openen of zullen protesteren en dat is volgens KHN begrijpelijk. “In menig gemeente gebeurt dat ook met goedkeuring en steun van de burgemeester.”