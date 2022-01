Ali B legt werk neer gedurende onderzoek misstanden The Voice

Ali B legt al zijn werkzaamheden neer gedurende het onderzoek naar de misstanden achter de schermen bij The Voice of Holland. Op Instagram staat een verklaring van zijn management SPEC. waarin staat dat hij al zijn werkzaamheden als artiest, ondernemer en partner binnen SPEC. voorlopig neerlegt.

“De uitzending van BOOS van afgelopen donderdag heeft veel impact gehad, ook op ons”, is te lezen in de verklaring. “De aflevering heeft ook veel impact op Ali en zijn gezin. Dat hij op basis van de beschuldigingen publiekelijk al wordt veroordeeld valt hem zwaar. Dit heeft Ali doen besluiten om zijn activiteiten als artiest, ondernemer en partner binnen SPEC voorlopig stil te leggen in afwachting van wat het Openbaar Ministerie zal besluiten omtrent de twee aangiftes die tegen hem gedaan zijn.” Ali B zegt zich de komende tijd te focussen op zijn gezin en voorlopig verder geen commentaar te geven.

SPEC schrijft ook dat “onze gedachten zijn bij iedereen die ooit te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag”. “Wij moedigen iedereen aan om over dit onderwerp in gesprek te gaan zodat dit kan bijdragen aan een industrie waar iedereen veilig en zonder angst kan werken.”

Het onlineprogramma BOOS kwam donderdag met het nieuws over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het RTL-programma naar buiten. Tegen de zangcoach van The Voice of Holland zijn twee aangiftes gedaan, een naar verluidt door een oud-deelnemer. Een van de aangiftes is voor verkrachting, zo vertelde de aanklaagster aan programmamaker Tim Hofman. RTL legde de samenwerking met Ali B gedurende het onderzoek naar de aantijgingen stil. Ook over bandleider Jeroen Rietbergen, coach Marco Borsato en een regisseur deden meerdere vrouwen hun verhaal.