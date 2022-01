Acht maanden celstraf voor man die politieagent doodreed

De 37-jarige man die in oktober 2020 een politieagent doodreed op een provinciale weg in Nuenen, heeft daarvoor een celstraf van acht maanden gekregen, waarvan zes voorwaardelijk. Daarnaast kreeg hij de maximale taakstraf van 240 uur opgelegd. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag bepaald.

De man zat vlak voor de fatale klap op zijn mobiele telefoon te kijken en maakte zich daarmee schuldig aan roekeloos rijden, zo oordeelde de rechtbank. Het Openbaar Ministerie had 2,5 jaar cel tegen de man geĆ«ist, maar dat was volgens de rechtbank een veel te hoge eis. Volgens de rechtbank is acht maanden cel het maximum voor ‘roekeloos rijden met een zeer hoge mate van schuld’.

Het OM noemt het vonnis zeer teleurstellend. “Het vonnis doet in onze ogen geen recht aan wat er is gebeurd. Het ligt voor de hand dat we in hoger beroep gaan, maar een definitieve beslissing daarover moet nog vallen”, reageert een woordvoerder van het OM.

Politieman Jeroen Leuwerink (28) uit Asten en zijn collega hadden hun auto op zaterdagavond 22 oktober 2020 op de rechterrijstrook van de tweebaansweg stilgezet om een aangereden das van de weg te halen. De veroordeelde man uit Helmond reed zonder af te remmen op de politieauto in, waar Leuwerink achter stond. De agent werd tussen de auto’s platgedrukt en overleed later aan zijn verwondingen. Zijn 35-jarige collega raakte zwaargewond.

De man had tijdens het autorijden op zijn telefoon naar een vechtsportwedstrijd gekeken, de Instagram-app geopend en berichten over de uitkomst van het gevecht verstuurd. Volgens de rechtbank was voldoende duidelijk dat de man voortdurend met zijn telefoon bezig is geweest en daarmee zeer onverantwoordelijk rijgedrag had vertoond.

Uit onderzoek bleek ook dat de verdachte 80 kilometer per uur reed en geen snelheid minderde toen hij de stilstaande politieauto met zwaailichten op de rechterrijstrook naderde. Vlak voor het fatale ongeluk passeerden elf auto’s de politieauto via de linkerrijstrook, waarvan de bestuurders allemaal zeiden dat ze de auto ruim op tijd opmerkten en probleemloos ontweken.

Nabestaanden van het slachtoffer die bij de uitspraak aanwezig waren, noemden de straf “een klap in het gezicht”.

Behalve de cel- en taakstraf moet de veroordeelde de ouders een vergoeding van 35.000 euro voor de geleden affectieschade betalen. Ook kreeg hij een rijontzegging van drie jaar.