Leerkrachten willen volgens peiling betere lesmethodes over seks

Middelbare scholen moeten hun leerlingen meer bijbrengen over seksualiteit, zeker in de bovenbouw, vindt een meerderheid van de leerkrachten. Zes op de tien docenten zijn ontevreden over de reguliere lesmethodes, melden kenniscentrum Rutgers en Soa Aids Nederland. Aan seksueel plezier, toestemming (consent) en seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt volgens onderzoek in opdracht van de organisaties nog te weinig aandacht besteed.

Van de ondervraagde docenten geeft de helft (van de docenten biologie twee derde) aan dat door de coronapandemie op hun school minder aandacht is besteed aan relationele en seksuele vorming. Eén op de 25 scholen besteedde hier zelfs helemaal geen aandacht aan. Onlineveiligheid is op net iets meer dan de helft van de scholen een thema.

Het onderzoek, dat bestond uit twee peilingen, is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Aan de ene peiling deden 400 leerkrachten mee, de andere vragenlijst werd ingevuld door 510 leraren en 213 schoolleiders. Ze deden dat voor de huidige golf van berichtgeving over ongewenst en seksueel grensoverschrijdend gedrag, die begon met een uitzending van BOOS over misstanden bij The Voice of Holland.

Van de 400 leraren die meededen aan een van de peilingen, vindt bijna driekwart (72 procent) dat seksuele vorming niet alleen in de onderbouw, maar ook in de bovenbouw een verplicht onderdeel zou moeten zijn. Volgens de opdrachtgevers zou het kabinet seksuele vorming “een structurele plek” moeten geven in het voortgezet onderwijs. “Juist op de leeftijd dat jongeren seksueel actief worden. Alleen dan kan er een nieuwe generatie opgroeien met begrip van diversiteit en respect voor elkaars grenzen en wensen”, stellen Rutgers en Soa Aids Nederland.