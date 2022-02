Met een lening je huis verduurzamen, is dat verstandig?

Met de stijgende energie prijzen en het klimaat in top of mind is het verduurzamen van woningen een belangrijk onderwerp van gesprek. Het kabinet heeft in het verleden afspraken gemaakt dat anderhalf miljoen woningen in 2030 moeten zijn verduurzaamd. Maar verduurzaming kost geld en lang niet alle Nederlandse huishoudens hebben daar een budget voor, zo bleek recent uit onderzoek van De Nederlandsche Bank.

Geen geld voor energie besparende maatregelen

Een op de vijf huizenbezitters heeft geen geld op de plank liggen om energiebesparende maatregelen te treffen. De Nederlandse Bank vindt dat het kabinet vergroening van de woning aantrekkelijker moet maken door belastingmaatregelen en subsidies. Maar dat komt maar mondjesmaat op gang en is lang niet altijd voldoende om de kosten van een duurzame verbouwing te dekken.

Je kunt natuurlijk geld en energie besparen door de verwarming wat lager te zetten of extra tochtstrips aan te brengen. Deuren dicht, korter douchen, lampen uit en apparaten niet op standby laten staan; het scheelt vast een heleboel op je energierekening waardoor je wat spaargeld opzij kan zetten voor een ‘groene’ verbouwing.

Maar een echt duurzaam en comfortabel huis begint met goede isolatie, zonnepanelen en een systeem wat duurzaam verwarmd.

Als je voor een grote verbouwing staat, is het zeker slim om met een aannemer of architect vooraf te bespreken welke duurzame keuzes je kunt en wil maken binnen je budget. Een verbouwing of het plaatsen van een aanbouw is bijvoorbeeld een goed moment voor betere isolatie, zuinige verlichting en verwarmen zonder aardgas. En bij een nieuwe keuken is een inductiekookplaat in plaats van op gas koken natuurlijk een goede keuze. Maar dat kost veel geld, meer dan je kunt sparen wellicht.

Je kunt natuurlijk ook geld lenen om het verduurzamen van je huis mogelijk te maken.

Toch is daar volgens DNB is daar echter nog te weinig interesse in omdat veel huishoudens het idee hebben dat de investeringen niet voldoende lonen en dat verduurzaming meer geld kost dan het oplevert. Maar is dat nou zo?

Lenen om energie te besparen

Want lenen voor energie besparend verbouwen is anders dan lenen voor het kopen van spullen. Tegenover de kosten van zo’n lening staan natuurlijk nog lagere energielasten. Afhankelijk van de energiemaatregel en het huidige energieverbruik kan de besparing op de energiekosten met al die aanpassingen genoeg zijn om de maandelijkse betaling van een lening te dekken. Nadat de lening is afgelost, al duurt dat wel een tijdje, blijft de besparing natuurlijk doorlopen. En als je woning toch aan verbouwing toe is, kun je maar beter verduurzamen en meegaan met de eisen van de tijd. Minder CO2-uitstoten is immers noodzakelijk en iedere bijdrage is welkom.

Maar het blijft een persoonlijke keuze waar je natuurlijk goed over na moet denken. De doorslag om je huis toch te willen verduurzamen, komt waarschijnlijk toch vooral voort uit idealisme en met een lening ga je toch een langdurig financieel commitment aan. Maar zo’n groene investering in je huis is ook een investering in je woonplezier. Bij Findio geloven ze dat juist die persoonlijke keuzes het leven maken, mits je het natuurlijk verantwoord doet.