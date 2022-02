Het weer met Piet Paulusma: vandaag 10 tot 12 graden

Vandaag veel bewolking met wat regen, een buitje, maar het droge weer heeft de overhand. Vanmiddag in het zuidwesten en westen de meeste kans op zon. Vandaag 10 tot 12 graden. Een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Windstoten in kracht 6 en 7! Kust en Waddengebied windstoten in kracht 8. Vanavond en vannacht her en der een buitje, maar aardig droog en 5 of 6 graden. Iets minder veel wind.

Dinsdag eerst droog. Later in de ochtend en in de middag vanuit het westen en zuidwesten regen. Het kan wel even stevig regenen. Temperaturen tussen 8 en 10 graden. Een matige tot krachtige wind uit zuid tot zuidwest. Kust en Wadden windstoten in kracht 7 of 8. In de avond en nacht regen, droge(re) perioden en 6 of 7 graden.

Woensdag

Woensdag regen, vaak lichte regen en droge perioden. Overdag lentetemperaturen van 10 tot 14 graden! In het zuiden is het plaatselijk voorjaar met 15 graden! Een matige tot krachtige wind uit west tot zuidwest. Windstoten in kracht 7 of 8. In de nacht regen en stormachtig.

Donderdag een stormdag. Wel is de zon terug met een paar buien en buitjes en ook met lentetemperaturen van 9 tot 13 graden. Een harde tot stormachtige west tot zuidwestenwind. Waddengebied storm. Windstoten in kracht 7 tot 9. Kust en IJsselmeer in kracht 9 of 10! In het Waddengebied windstoten in kracht 10 of 11. Vrijdag buien en 9 tot 12 graden. Ook een harde tot stormachtige wind.