Kaag: EU moet gevolgen van sancties willen en kunnen dragen

De Europese lidstaten moeten de gevolgen van sancties tegen Rusland wel “willen en kunnen dragen”, zegt minister Sigrid Kaag (Financiën). Want ook de Europese economie zal het voelen als er sancties tegen Rusland komen vanwege de inval in Oekraïne, zegt ze.

De minister vindt het belangrijk om vooral diegenen te raken die verantwoordelijk zijn voor de invasie. De Russische bevolking moet daarbij zoveel mogelijk worden ontzien, vindt ze. Of dat betekent dat er ook sancties tegen de Russische president Vladimir Poetin komen, liet ze in het midden.

Kaag verwacht later donderdag naar Frankrijk te gaan, om daar met haar Europese collega’s te spreken over de financiële gevolgen van de Russische invasie voor Europa. Ze zegt dat we die nu al merken aan de “absurd stijgende prijzen” van bijvoorbeeld energie. “Veel mensen kunnen gewoon niet meer rondkomen.” Nu is nog niet te zeggen hoe lang dat zal aanhouden, waarschuwde Kaag voorafgaand aan spoedoverleg van het kabinet.