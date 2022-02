Oproep aan Nederlanders: verlaat Oekraïne als dit veilig kan

Nederlanders in Oekraïne worden opgeroepen het land te verlaten “als dit veilig kan”, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een aangepast reisadvies voor het land. Het advies is gebaseerd op de recente ontwikkelingen in Oekraïne, dat wordt aangevallen door Rusland.

“In verschillende steden gaat het luchtalarm af en worden explosies gemeld. Het luchtruim is gesloten. De Nederlandse ambassade volgt de situatie op de voet.”

De geadviseerde evacuaties moeten Nederlanders wel zelf regelen, want van een evacuatie door de Nederlandse overheid is geen sprake. Nederlanders die niet weg kunnen, wordt geadviseerd een veilige plaats te zoeken. Het ministerie wijst erop dat er een steunpunt is in Lviv, waar noodhulp kan worden gegeven aan Nederlanders en hun ‘kerngezin’. Een contactcentrum is 24 uur per dag bereikbaar.

Ook raadt het ministerie Nederlanders die in Oekraïne zijn aan om aan familie en vrienden te laten weten hoe het met ze gaat. En altijd de instructies te volgen van de lokale autoriteiten. De kleurcode voor Oekraïne werd afgelopen dinsdag al naar rood gezet. Ook toen al werd Nederlanders aangeraden het land te verlaten.