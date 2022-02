Kleine hoogwatergolf in grote rivieren

Rijkswaterstaat verwacht donderdag en vrijdag een kleine hoogwatergolf op de grote rivieren Rijn, Waal en IJssel. Dat komt doordat de eerdere overvloedige regenval uit het stroomgebied van de Rijn in Zwitserland en Zuid-Duitsland nu Lobith bereikt. Volgens Rijkswaterstaat komt de maximale waterhoogte bij Lobith uit op 11,65 meter boven NAP. In het weekeinde gaat de waterstand weer zakken.

Rijkswaterstaat en waterschap Rivierenland waarschuwen dat uiterwaarden en buitendijkse gebieden gaan overstromen. Omdat de grond in Nederland totaal verzadigd is door de vele regen, zal er snel kwel achter de dijken optreden. Kwel is grondwater dat aan de binnenzijde van dijken omhoog komt door de waterdruk van de rivier. Het schap is alert op eventuele schade die kwel kan veroorzaken.

In het werkgebied van waterschap Drents-Overijsselse Delta (WDODelta) houden vrijwillige dijkwachters donderdag en vrijdag schade aan de dijken in de gaten. Op een aantal plekken zijn gaatjes in de dijken langs de Vecht ontstaan. Die gaten kunnen groter worden als het doorsijpelende water ook zand uit het dijklichaam meeneemt. In dat geval zijn maatregelen zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zandzakken nodig om te voorkomen dat de dijk wegzakt.

In grote delen van het land zijn noodoverloopgebieden ingezet om de enorme hoeveelheid regenwater op te vangen en overstromingen te verminderen. De waterschappen verwachten dat de waterstanden in sloten, beken en kanalen gaan dalen, maar blijven donderdag extra alert omdat opnieuw harde wind en regen wordt verwacht. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor harde windstoten.