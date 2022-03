Tot nu toe hebben 2300 Oekraïners zich gemeld voor opvang

Inmiddels hebben zich in Nederland 2300 Oekraïense vluchtelingen gemeld voor de opvang, laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. De betrokkenen worden geplaatst in een van de locaties die de veiligheidsregio’s hebben geregeld voor de eerste opvang.

In dit aantal zijn niet de mensen meegeteld die zich in Ter Apel hebben gemeld met een asielverzoek. Het gaat daar om een relatief klein aantal; vorige week nog enkele tientallen. Oekraïners hoeven geen asiel aan te vragen omdat ze vrij mogen reizen in Europa en drie maanden verblijfsrecht hebben zonder visum. De EU-lidstaten hebben die termijn verlengd. Daarom regelt Nederland gewone opvang in de regio’s, waar iedereen uit Oekraïne terecht kan.

Deze opvangvorm leidt wel tot een aantal problemen, zoals de registratie, zo gaf staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) aan in een debat in de Kamer eerder woensdag. Registratie is volgens hem belangrijk om mensen in beeld te hebben, zodat aanvullende voorzieningen kunnen worden geregeld zoals onderwijs en zorg. Gemeenten waar de Oekraïners worden opgevangen, hebben de verantwoordelijkheid om dit te regelen, aldus de bewindsman.

Van der Burg ziet liever niet dat Oekraïners asiel aanvragen, omdat dit het asielstelsel nog meer zou belasten. Er zitten al veel mensen uit andere landen in de asielprocedure. Het kabinet en een groot deel van de Tweede Kamer willen niet dat deze asielzoekers minder aandacht krijgen nu er een grote stroom vluchtelingen uit het oosten van Europa op gang komt vanwege het Russische geweld.