Gündoğan opgelucht na gelijk van rechter in kort geding

Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan zegt “opgelucht” te zijn dat de rechter haar gelijk gaf in het kort geding dat ze had aangespannen tegen Volt. De partij had haar in februari geschorst vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag, maar volgens de rechter is Volt daartoe zonder juridische of inhoudelijke grondslag overgegaan.

Verder wilde Gündoğan niets kwijt over de uitspraak van de rechter. Woensdag aan het einde van de middag geeft ze een verklaring aan de pers bij het Van der Valk Hotel vlak bij de RAI in Amsterdam.

De rechter bepaalde dat Volt de schorsing en de beëindiging van haar fractielidmaatschap ongedaan moet maken en ook een schadevergoeding van 5000 euro moet betalen. De statuten van de partij en het fractiereglement zouden geen basis bieden voor de maatregelen tegen Gündoğan. Ook kan het volgens de rechter “niet door de beugel” dat Volt overging tot schorsing zonder Gündoğan te vertellen waarom.

Wel toont de rechter enig begrip dat Volt en de “jonge, relatief onervaren partijleiding” actie ondernam nadat een melding over Gündoğan binnenkwam. Dit moet volgens de rechter in het licht gezien worden van de onthullingen door het programma BOOS over misstanden bij The Voice of Holland, en de nasleep daarvan. “Terecht heeft zij gemeend dit signaal niet te mogen negeren en te moeten opkomen voor medewerkers die zich onveilig voelen.” De rechter geeft Volt en Gündoğan “dringend in overweging” om onder leiding van een mediator in gesprek te gaan. Dan kan er alsnog worden gesproken of er toch nog onafhankelijk onderzoek naar Gündoğan komt.