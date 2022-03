Wooncrisis zorgt voor groeiende vermogenskloof tussen kopers en huurders

Het is alom bekend. Er is een grote schaarste aan zowel koop- als huurwoningen op de Nederlandse huizenmarkt. Minister Hugo de Jonge heeft zijn handen vol aan het bedenken van nieuwe maatregelen om de stijgende huizenprijzen en de krapte op de woonmarkt een halt toe te roepen. Ondertussen wordt de kloof tussen kopers en huurders in Nederland in rap tempo groter.

Huiseigenaren worden door de stijgende huizenprijzen slapend rijk en worden bovendien nog eens beloond door de hypotheekrenteaftrek en de onbelaste overwaarde waarmee ze hun volgende vaak grotere huis kunnen financieren. Voor huurders is het een heel ander verhaal. Vaak zijn ze in verhouding een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten en stijgen de woonlasten ook nog eens ieder jaar. De vermogenskloof tussen kopers en huurders is de afgelopen jaren dan ook enorm gegroeid.

Voordelen

Maar betekent dit dat het per definitie beter is om een huis te kopen in deze overspannen huizenmarkt? Op het eerste gezicht lijkt een huurwoning in de vrije huursector enorm onvoordelig en de aankoop van een huis een goede investering op de lange termijn. Met name als starter (oftewel outsider) op de woningmarkt heb je het tegenwoordig moeilijk. Maar betekent het dat bij het huren van een woning je je geld letterlijk de deur uit gooit en alleen maar nadelen hebt? Nee hoor, er zijn ook echt voordelen aan huren.

Spaarpotje

De aankoop van een woning vergt immers een aanzienlijke investering en overbieden is de norm geworden. Hypotheekverstrekkers verwachten ook nog eens een substantiële eigen inbreng bij het afsluiten van een hypotheek. Wanneer je een huis of appartement huurt, hoef je geen groot bedrag in één keer uit te geven. Door te huren kan je de tijd nemen een spaarpotje op te bouwen, waarmee je eerste koopwoning vervolgens gemakkelijker gefinancierd kan worden.

Minder kopzorgen

Al je (spaar)geld in vastgoed stoppen, maakt je ook kwetsbaarder. Een woning kan bijvoorbeeld door slecht onderhoud in waarde afnemen of door een economische crisis onder water komen te staan. Dat is lang niet altijd voor iedereen een veilig of geruststellend gevoel. Als huurder hoef je bovendien niet wakker te liggen van eventuele verborgen gebreken van je huis. Die zorg heeft een huiseigenaar wel. Je bent verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud van de huurwoning, maar grote uitgaven aan bijvoorbeeld de vervanging van het dak of de verwarmingsketel komen voor rekening van de eigenaar.

Flexibiliteit

Huren gaat relatief snel. Er komt geen notaris of bank aan te pas. Bovendien heb je veel flexibiliteit en bewegingsvrijheid. Je zet jezelf niet vast door een hypotheek af te sluiten voor meerdere jaren. En binnen de voorwaarden van het huurcontract en de opzegtermijn kun je makkelijk verhuizen wanneer dat je beter uitkomt. Bijvoorbeeld als je snel moet inspelen op veranderingen in je familiale, professionele en financiële situatie.

Het vinden van een betaalbare huurwoning is echter een lastige opgave. Het woningaanbod is online versplinterd, waardoor het zoeken naar een speld in een hooiberg is. Ook is de concurrentie enorm: een goedkope woning kan al snel op ruim honderd reacties rekenen, terwijl gemiddeld slechts vijf tot tien mensen worden uitgenodigd voor een bezichtiging.

