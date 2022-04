Onderzoek naar explosieven in bodem in Alphen aan den Rijn

Deskundigen van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gaan op het terrein van de voormalige fabriek van L’Orèal in Alphen aan den Rijn zoeken naar achtergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Nu er appartementen worden gebouwd op het voormalige fabrieksterrein moet eerst vastgesteld worden of er nog bommen en granaten in de grond zitten.

De Britse Royal Airforce bombardeerde de spoorlijn van Alphen aan den Rijn op 18 maart 1944. Bij het bombardement kwamen mensen om het leven en er werd grote schade aangericht. Ooggetuigen van toen zeggen dat er bommen zijn afgezwaaid richting het toekomstige bouwterrein.

Later dat jaar werden Duitse V2-raketten over het spoor vervoerd richting Wassenaar om ze af te vuren op Londen. In maart 1945 volgende een nieuw, zwaar bombardement op de Spoorwegbrug Gouwesluis. Alle bommen misten doel en kwamen in de omgeving terecht.