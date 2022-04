Waar moet je op letten wanneer je vluchtelingen uit Oekraïne in huis neemt? 

Sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen is er een grote stroom vluchtelingen vanuit Oekraïne die Nederland binnenkomt. Veel mensen willen helpen en stellen hun huis open maar het is wel belangrijk dat alles goed is geregeld met de verzekering. Waar moet je op letten?

De juiste voorbereiding

Voorbereiding is van groot belang, want je wilt natuurlijk voorkomen dat er problemen ontstaan. Zo zijn onder andere een inboedel- en opstalverzekering onmisbaar. Op die manier zorg je ervoor dat je verzekerd bent wanneer er schade ontstaat door bijvoorbeeld brand, water of diefstal. Opgevangen vluchtelingen vallen automatisch onder de inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering van het gastgezin voor een bepaalde periode. Wanneer je andere mensen jouw spullen laat gebruiken bestaat er natuurlijk altijd het risico dat iets stuk kan gaan, dus daarom is het wel zo verstandig om te zorgen dat de verzekering eventuele schade dekt. Stel je verzekeraar ervan op de hoogte dat je vluchtelingen in huis neemt. Op die manier kunnen zij aanvullende informatie geven over de exacte dekking.

Aanmelden bij particuliere initiatieven

Als je ervoor kiest om een vluchteling een dak boven het hoofd te bieden, dan kun je jezelf aanmelden bij verschillende particuliere initiatieven zoals Onderdak Oekraïne of Takecarebnb. Met deze beslissing ga je wel een grote verantwoordelijkheid aan. Van te voren weet je niet hoe lang het precies zal duren en hoe het mentaal gaat met je nieuwe gasten. Het scheelt wel dat je niet alles zelf hoeft te communiceren en regelen. Organisaties als Refugeehelp.com is een startpunt voor zowel vluchtelingen als gastgezinnen zelf, waar veel informatie en antwoorden op vragen kunnen worden gevonden.

Waar moet je aan denken?

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de vluchtelingen worden geregistreerd bij de gemeente. Op die manier blijft het voor de overheden overzichtelijk waar de vluchtelingen verblijven en bij wie. Daarnaast moet je in veel gevallen een Verklaring Omtrent Gedrag hebben en daarbij de financiële ruimte om mensen op te vangen. Want hoe meer mensen je in huis hebt, hoe hoger de energierekening en hoe meer boodschappen je moet doen.

Hoe veilig is je woning?

Wanneer je vluchtelingen in je huis opneemt kan het geen kwaad om je de veiligheid van je eigen huis nog eens goed te checken. Kijk of je bijvoorbeeld rookmelders hebt en er blusmiddelen zijn. Verder kun je met de vluchtelingen verder afspraken maken over een aparte rookruimte, koken en de toegang tot de woning als je zelf niet thuis bent.

Contact met vluchtelingen

Betrek de vluchtelingen bij de dagelijkse gang van zaken. Zij hebben immers ook een nieuwe woonsituatie en moeten wennen aan een nieuw land, een nieuwe omgeving en nieuwe mensen. Hoewel je misschien snel zou denken dat vluchtelingen met rust gelaten willen worden, is het juist fijn als gasten het gevoel hebben dat ze onderdeel zijn van het huishouden en dat het echt hun thuis is. Betrek ze bijvoorbeeld bij het koken, opruimen of het uitlaten van je hond. Helemaal wanneer er ook kinderen zijn, is het prettig om een vast ritme in de dagen te krijgen. Om miscommunicatie en misverstanden te voorkomen is het belangrijk om duidelijk te communiceren wat de verwachtingen zijn aan beide kanten. De juiste voorbereiding scheelt al een hoop, maar mochten er problemen ontstaan dan kun je altijd hulp vragen bij de gemeente.