Serie over Pim Fortuyn sluit af met 678.000 kijkers

De laatste aflevering van de NPO-serie Het Jaar van Fortuyn, over de opkomst van en de moord op de omstreden politicus, heeft vrijdagavond 678.000 kijkers getrokken op NPO 1. Daarmee staat de show volgens Stichting KijkOnderzoek op de twaalfde plek in de top 25 van best bekeken programma’s.

De vijfdelige serie begon eind vorige maand met 991.000 kijkers, maar verloor in de afleveringen daarna belangstelling. Vorige week stemden 696.000 mensen af op Het Jaar van Fortuyn. De serie gaat in op de strijd tussen PvdA-leider Ad Melkert (Ramsey Nasr) en de populistische Fortuyn (Jeroen Spitzenberger). De reeks is geschreven door Pieter Bart Korthuis en Nathan Vecht en geregisseerd door Michiel van Jaarsveld.

De registratie van de sluitingsceremonie van de door prins Harry bedachte Invictus Games heeft vrijdagavond 273.000 kijkers getrokken. De uitzending op NPO 2 heeft het daarmee volgens Stichting KijkOnderzoek niet geschopt tot de top 25 van best bekeken programma’s van de dag. De Invictus Games, het sporttoernooi voor fysiek en mentaal gewonde militairen en veteranen, gingen 16 april van start in Den Haag. Vrijdag was de laatste dag. Op NPO 2 werd dagelijks een compilatie van het toernooi uitgezonden.

De meeste mensen, ruim 1,7 miljoen, keken vrijdagavond naar het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1. Het Half Acht Nieuws van RTL 4 volgt met bijna 1,2 miljoen kijkers. Bed en Breakfast (NPO 1) maakt de top 3 compleet met ruim 1,1 miljoen kijkers.