Voormalige Lama’s maken na 14 jaar nieuwe shows voor Videoland

De voormalige Lama’s gaan zes afleveringen maken voor streamingdienst Videoland. Dat maakte de cabaretgroep, die sinds vorig jaar door het leven gaat onder de naam Tafkal, vrijdagavond bekend in talkshow Jinek.

Na de zomer moeten de afleveringen op de streamingdienst van RTL verschijnen. Het is dan bijna veertien jaar geleden dat het populaire tv-programma met Ruben van der Meer, Tijl Beckand, Ruben Nicolai, Jeroen van Koningsbrugge en presentator Patrick Lodiers van de buis verdween.

De Lama’s maakten van 2004 tot en met 2008 het gelijknamige programma voor BNN. De komische improvisatieshow, waarin eerder ook onder anderen Arie Koomen en Sara Kroos te zien waren, werd een groot succes met een Gouden Televizier-Ring als bekroning in 2006.

Bij het tienjarig bestaan in 2014 werd nog een eenmalige re├╝nieaflevering gemaakt. De cabaretiers maakten in 2017 hun comeback met shows in de Ziggo Dome. Vorig jaar werd bekend dat Nicolai, Beckand, Van der Meer en Van Koningsbrugge verder gingen onder de naam Tafkal, dat staat voor The artists formerly known as Lama’s. Dit jaar en volgend jaar spelen ze diverse keren in de Nederlandse theaters.