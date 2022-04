Supermarkt Nettorama aan de Gruttostraat in Den Bosch is vrijdagavond enige tijd ontruimd geweest na een bommelding via noodnummer 112. De politie heeft onderzoek gedaan, maar niets gevonden, meldt de Veiligheidsregio in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Het winkelpersoneel moest na de melding het pand verlaten en de directe omgeving werd afgezet. Het treinverkeer werd uit voorzorg ongeveer een half uur stilgelegd. Rond 00.30 uur werden alle beperkingen weer opgeheven.