IND: wachttijd bij loketten flink opgelopen door drukte

Mensen die een afspraak willen maken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om bijvoorbeeld een verblijfsdocument af te halen moeten twee tot drie keer langer wachten dan normaal. “Dit is heel vervelend. De IND doet er alles aan om de wachttijd te verkorten, maar verwacht dat het enige tijd duurt voordat het is opgelost”, meldt de IND op zijn website.

Volgens de IND is het voorjaar altijd een drukke periode, onder meer door expats die vanaf de zomer in Nederland willen wonen en werken en internationale studenten die zich aanmelden voor het nieuwe collegejaar. Maar de wachttijden lopen nu op door “een sterke toename van het aantal kennismigranten” en “doordat aanvraagprocedures voortgezet kunnen worden nu de coronareisbeperkingen weggevallen zijn”. Ook kampt de dienst met een personeelstekort. “De krapte op de arbeidsmarkt is ook voor de IND een uitdaging bij het werven van nieuwe medewerkers”, aldus de IND.

De IND probeert via verruiming van de dienstverlening de wachttijden voor het maken van een afspraak te verkorten. IND-loketten zijn vaker op zaterdag geopend, meer verblijfsdocumenten moeten worden uitgereikt bij bedrijven en universiteiten en de mogelijkheid wordt onderzocht “om verblijfsdocumenten in bijzondere gevallen aan huis te bezorgen”.

Bij de IND komen meer mails en telefoontjes binnen door de drukte. De dienst laat weten ervoor te kiezen beter bereikbaar te zijn via de telefoon en daardoor minder medewerkers beschikbaar te hebben om mail te beantwoorden. “Dit kan ervoor zorgen dat langer gewacht moet worden op een antwoord dan voorheen.” Hoeveel langer, wordt niet gemeld.