Rijken betalen spaartaksherstel, ouderen financieren hogere AOW

Het kabinet haalt miljarden op door te schuiven met belastingtarieven en -kortingen die vooral mensen met veel vermogen en een hoog inkomen raken. Hiermee worden andere vermogenden (mensen die bezwaar maakten tegen de spaartaks) gecompenseerd. Ook de verhoging van de AOW (die meegroeit met het minimumloon) wordt hier deels mee gefinancierd, hoewel ouderen zelf ook een flink deel betalen.

Dat kondigt staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) aan op de dag dat het kabinet de Voorjaarsnota presenteert. Het kabinet moest op zoek naar 3,6 miljard euro om klagers te compenseren voor de onterecht betaalde vermogensrendementsheffing in Box 3 (de spaartaks in de volksmond). Die groep wordt mogelijk nog groter, maar dat wordt later in het jaar besloten.

Ook was er veel geld nodig om de AOW toch mee te laten stijgen als het minimumloon omhooggaat. De oppositie had dit afgedwongen in de Eerste Kamer. Een deel van dit geld wordt betaald door de inkomensondersteuning voor pensionado’s (de IOAOW genaamd) de komende twee jaar te verlagen, om in 2025 af te lassen. Ook wordt de voorgenomen verhoging van de ouderenkorting teruggedraaid. Ouderen betalen dus ook flink mee aan de verhoging van hun eigen AOW.

Het kabinet heeft besloten het ‘heffingsvrije vermogen’ niet te verhogen, zoals eerst voorgenomen. Nu betalen mensen geen spaartaks over vermogen tot ruim 50.000 euro (het dubbele voor fiscale partners). Het kabinet wilde dit bedrag verhogen naar 80.000 vanaf 1 januari volgend jaar, maar dat gaat niet door.

Mensen met een ‘aanmerkelijk belang’ in een onderneming gaan daar vanaf een bepaald niveau meer belasting over betalen. Daarnaast beperkt het kabinet de hoogte van het loon dat directeuren met zo’n algemeen belang van zeker 5 procent aan zichzelf uitkeren.

Ook wordt de zogenoemde expatregeling uitgekleed. Mensen die naar Nederland komen om tijdelijk hier te werken, hoeven over 30 procent van hun loon geen belasting te betalen, maar dit geldt straks alleen voor een inkomensgrens van maximaal 216.000 euro per jaar (ook wel de Balkenendenorm genoemd).

Pandjesbazen moeten ook betalen, aldus Van Rij. Als zij een huis kopen om te verhuren, betalen ze straks meer dan 10 procent overdrachtsbelasting. Het kabinet wilde dat tarief eerst verhogen van 8 procent van de waarde van het huis naar 9 procent.