Terreurbestrijding komende jaren meer in teken uiterst rechts

Extremisme uit uiterst rechtse hoek zal de komende jaren een grotere rol spelen in de terrorismebestrijding in Nederland. Ook eenlingen met extremistische denkbeelden, “vaak in combinatie met extreme anti-overheidssentimenten en complotdenkbeelden”, vragen meer aandacht. Dat staat in de Nationale Contraterrorisme Strategie voor de komende vier jaar, die minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De vorige strategie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) van het ministerie stamde uit 2016. “Toen zag je nog heel veel rond IS, en de ontwikkeling en naweeën daarvan. Dat was een andere periode”, zegt Yeşilgöz. “Als je nu kijkt zie je dat online en op het dark web eenlingen een reële dreiging vormen.” Het is de bedoeling om daar de komende jaren meer aandacht aan te besteden, zowel online als “op straat”.

De dreiging vanuit jihadistische hoek is nog niet helemaal verdwenen. In de strategie wordt erop gewezen dat de komende jaren allerlei veroordeelde terroristen die vastzaten op speciale terrorismeafdelingen op vrije voeten komen. Er moet volgens de minister “extra aandacht zijn voor veilige en gecontroleerde re-integratie na detentie”.

Yeşilgöz wil ook dat de terroristen langer vastgezet kunnen worden. De maximale gevangenisstraf voor deelname aan een terroristische organisatie moet wat haar betreft van vijftien naar twintig jaar. Sowieso is een terroristische misdaad uit jihadistische hoek nog “denkbaar”, aldus de minister. Volgens de NCTV zijn er momenteel geen concrete aanwijzingen voor een aanslag, maar is het risico nog altijd “aanzienlijk”. Dat is niveau 3 op de schaal van 5 punten die de terrorismebestrijder aanhoudt.