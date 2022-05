Grote voorjaarsschoonmaak niet geliefd bij Nederlander

Het is vast ook niet jouw meest geliefde bezigheid; het huis poetsen. Toch doen we het massaal! Niet omdat we het zo leuk vinden, maar puur om onze eigen leefomgeving schoon te houden. Een schoon en opgeruimd huis geeft bovendien veel voldoening. Maar hoe ziet het poetsgedrag van de Nederlander er zo’n beetje uit? En wat doen we wél graag in het huishouden en wat helemaal niet? Die vragen worden dankzij het onderzoek van ikzoekeenschoonmaakster.nl beantwoord.

Poetsen wordt vaak door mannen afgedaan als een ‘vrouwending’. Maar is dat ook wel echt zo? Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen inderdaad meer poetsen. Maar of dat automatisch betekent dat vrouwen er ook meer van houden? Die vraag blijft onbeantwoord. Waarschijnlijk ligt de oorzaak meer in het feit dat vrouwen vaker dan mannen gestructureerd en netjes willen werken. Dat geldt ook voor hun eigen leefomgeving, al wil het niet zeggen dat er geen mannen zijn die net zo graag het poetsonderhoud doen in huis. Volgens de cijfers doet een vrouw zo’n drie uur per dag aan huishoudelijke klussen. De man komt uit op slechts de helft daarvan. Slechts op één punt scoort de man beter dan de vrouw: onderhoudsklussen.

Dagelijkse taakverdeling

Op wekelijkse basis is de vrouw, ten opzichte van de man, zeven uur meer kwijt aan huishoudelijke taken. We zetten, als het gaat om dagelijkse huishoudelijke taken tussen de man en de vrouw, de feiten op een rij. Als het gaat over boodschappen doen, is een vrouw daar gemiddeld op dagelijkse basis bijna 40 minuten aan kwijt. Een man net iets meer dan 20 minuten. Een afspraak voor de kapper of arts e.d., kost een vrouw gemiddeld zes minuten, wat net iets meer is dan bij de man: 4 minuten. Huishoudelijk werk komt bij de vrouw neer op 80 minuten, de man haalt het halfuur nog niet eens. In combinatie met wat andere punten, maakt dat de vrouw dagelijks 3.05 uur kwijt is aan dagelijkse huishoudtaken, de man komt net niet aan de 1.50 uur.

De grote schoonmaak

Van de ondervraagden uit het onderzoek, geeft 60 procent aan jaarlijks de grote schoonmaak te doen. Slecht één op de vijf organiseert deze ‘grote schoonmaak’ in de lente, waardoor het voorjaar het minst geliefd is om te poetsen. En over niet geliefd gesproken! De badkamer op orde houden, doen we het minst graag. Afwassen komt op de tweede plaats en stofzuigen maakt de top drie compleet. Dat schoonmaken belangrijk is, dat weten we eigenlijk wel. Maar als je hoort dat erin een keuken bijvoorbeeld 3,7 miljoen bacteriën per vierkante centimeter leven, dan ben je wel bereid om je huis en mooie pvc vloeren te boenen.

Een vloer als nieuw

Schoonmakend Nederland, de belangenbehartiger van de schoonmaakbranche, heeft een platform opgericht om jouw vloer zo schoon en nieuw als mogelijk te houden. Het platform, Vloeronderhoud genoemd, is opgericht met drie redenen: onderhoud aan vloeren, kennis delen over vloeren en innovaties op het gebied van vloeren. Het doel is natuurlijk om jouw vloer van laminaatenparket.nl zo lang mogelijk mee te laten gaan. Binnenkort lanceert Schoonmakend Nederland ook een kennisbankpagina ‘vloeronderhoud’ op hun website.