In Duitsland benzine vanaf woensdag fors goedkoper

Duitse tankstations aan de grens met Nederland verwachten vanaf woensdag een massale toestroom van Nederlandse automobilisten. De Duitse regering heeft de belastingen voor benzine vanaf woensdag met 35 cent verlaagd en voor diesel met 17 cent. Dat kan per liter benzine voor Nederlandse automobilisten zo’n 50 cent schelen.

Automobilisten die zich woensdag melden kunnen overigens met een teleurstelling geconfronteerd worden. Nogal wat merken maken eerst de oude voorraad tegen de oude prijs op alvorens de prijzen te verlagen. Tegelijkertijd hebben de grote benzinemaatschappijen de afgelopen twee weken de prijzen ook in Duitsland flink opgedreven, zodat een groot deel van het voordeel in kosten alweer verdampt is. Nogal wat Duitse media spraken daar de afgelopen dagen schande van.

De drukte kan her en der voor een verkeerschaos zorgen. De pomphouders gaan die niet reguleren, want zij voelen zich daarvoor niet verantwoordelijk. Ze wijzen naar de gemeenten, maar die zijn niet op een grote toestroom voorbereid. De politie wacht af en houdt de verkeersstroom nauwlettend in de gaten.