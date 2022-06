Defensie maakt bekend waar extra miljarden aan worden gespendeerd

Hoe gaat Defensie de miljarden euro’s spenderen die het ministerie de komende jaren er structureel bij krijgt? Die vraag beantwoordt de politieke en militaire top van het ministerie in de nieuwe Defensienota, die woensdag wordt gepresenteerd in de Van Ghentkazerne in Rotterdam.

Deze week lekte al een deel van de nota uit via De Telegraaf. Er gaat vooral geld naar vuurkracht en ondersteuning. Er worden onder meer nog zes F-35 gevechtsvliegtuigen aangeschaft. Ook komen er kruisvluchtwapens en worden extra onbemande vliegtuigen van het type Reaper besteld. Bij de ondersteuning wordt geïnvesteerd in de logistiek en geneeskundige dienst.

Het kabinet heeft besloten Defensie structureel 5 miljard euro extra te geven. De oorlog in Oekraïne was aanleiding voor een meerderheid van de Tweede Kamer om het kabinet te vragen het budget voor Defensie te laten groeien naar de NAVO-norm van 2 procent van het bruto binnenlands product.

Dinsdag werd bekend dat Defensie een akkoord heeft bereikt met de militaire vakbonden over een nieuwe cao. Het personeel krijgt 8,5 procent meer loon en een eenmalige uitkering van 1750 euro. Vooral lagere rangen en schalen profiteren. Zij kunnen er meer dan 20 procent op vooruit gaan. Ook gaan de toelagen flink omhoog.