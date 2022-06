Politie: boeren na protest weer massaal met trekkers snelweg op

Na afloop van het boerenprotest in Stroe gaan de boeren weer massaal met trekkers de snelweg op. Volgens de politie veroorzaakt dat “gevaarlijke situaties en enorme hinder”, maar is het niet altijd mogelijk alle trekkers van de snelweg te halen. De politie zegt wel in te grijpen als de boeren de snelweg willen blokkeren of als ze de vluchtstrook blokkeren.

De politie laat weten dat met de organisatoren van het boerenprotest is gedeeld dat het verboden is om met trekkers op de snelweg te rijden.