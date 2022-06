Boeren blokkeren snelwegen met tractoren na protest

Na afloop van het boerenprotest in het Gelderse Stroe zijn op meerdere plekken in Nederland snelwegen geblokkeerd met tractoren. Dat gebeurde onder meer op de A6 bij Emmeloord in de Noordoostpolder. Kort erna werd het verkeer op dezelfde snelweg stilgelegd bij Lelystad.

De blokkades werden na een tijdje opgeheven. Rijkswaterstaat adviseerde mensen om via de Afsluitdijk om te rijden. De politie en Rijkswaterstaat sluiten niet uit dat er op meer plekken zulke acties zullen komen.

In het zuiden rijden veel tractoren op huis aan. Rijkswaterstaat ziet ze onder meer op de A27 richting Breda en de A50 richting Eindhoven.

Volgens de politie stonden de tractoren bij Emmeloord deels op de snelweg geparkeerd. Andere verkeersdeelnemers konden langs de tractoren rijden, maar het leidde wel tot opstoppingen. Daarom worden de boeren “aangesproken, gesommeerd om te vertrekken en bekeurd”, aldus een politiewoordvoerster. Zij kon niet zeggen hoe hoog hun boete wordt.

De politie had al signalen gekregen dat er mogelijk wegen zouden worden geblokkeerd. Daarom hield de politie de Ketelbrug bij de Noordoostpolder extra in de gaten, op de weg en op het water eronder. Maar daar is het volgens Rijkswaterstaat nog rustig. Twee belangenverenigingen van vissers sloten zich vorige week aan bij het boerenprotest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze sloten spontane acties toen niet uit.