Bergkamp: Kamerleden moeten veilig en vrij werk kunnen doen

Kamervoorzitter Vera Bergkamp vindt het erg dat een aantal Kamerleden uit veiligheidsoverwegingen niet naar het boerenprotest in Stroe kon. “Kamerleden moeten altijd en overal hun werk in veiligheid en in vrijheid kunnen doen.”

Bergkamp vindt het “zorgelijk” dat er voor de Nationaal Coƶrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aanleidingen zijn om Kamerleden te adviseren niet naar de protestactie van de boeren te gaan. “Ik heb dit onderwerp dan ook vandaag laten aankaarten bij de NCTV en heb mijn zorg gedeeld met de minister van Justitie en Veiligheid.”

Dat laat de Kamervoorzitter desgevraagd weten aan het ANP.

Tweede Kamerleden Tjeerd de Groot (D66) en Thom van Campen (VVD) zijn op advies van de NCTV niet naar het boerenprotest gegaan, omdat hun veiligheid niet gegarandeerd kon worden. Het CDA-Kamerlid Derk Boswijk kreeg dat advies ook, maar is toch gegaan.

Boswijk noemde het wel “waardeloos” dat de NCTV een dergelijk advies heeft moeten geven. De Groot sprak van een “zwarte dag voor de democratie”. Hij baalt ervan dat er geen politiecapaciteit kon worden vrijgemaakt zodat parlementariĆ«rs kun werk konden doen, maar dat die er wel was voor boeren die ongeoorloofd met de trekker op de snelweg reden naar Stroe te leiden.

Premier Mark Rutte zei eerder dat het “niet goed” is dat een aantal Kamerleden niet bij het boerenprotest kon zijn. “We moeten met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in staat is die daar het woord wil voeren, dat te doen.”