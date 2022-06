Advocaat Ficq: bij boerenprotesten wordt met twee maten gemeten

Bij demonstraties van klimaatactivisten wordt veel sneller ingegrepen door de politie dan bij de boerenprotesten, zegt strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq. “De politie arresteert klimaatactivisten al als er vreedzaam gedemonstreerd wordt”, zegt de advocaat, onder meer bekend van de rechtszaak tegen Tata Steel. “De boeren worden veel langer met rust gelaten.”

“Ik begrijp dat politie en justitie de boel niet willen laten exploderen in Nederland”, vervolgt Ficq. “Het is de-escalerend beleid. Grote escalaties worden niet verwacht bij de klimaatactivisten en wel bij de boeren, die gebruik maken van trekkers. Daarom worden de vreedzame klimaatactivisten in de boeien geslagen. Dat beleid begrijp ik, maar het is wel meten met twee maten.”

De acties van de afgelopen dagen vindt Ficq “buitengewoon heftig en ontwrichtend”. “Bezoekjes aan bewindslieden, intimidatie en dreigen met geweld. Dat is in mijn visie ontoelaatbaar. Je wordt gegijzeld door mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken.”

Volgens Ficq grenzen de acties voor de deur van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) aan terreur. Collega-advocaat Christian Flokstra wees daar een dag eerder al op via Twitter: als de acties verhevigen en erop gericht zijn om de minister te verhinderen haar beleid uit te voeren, dan “glijd je zo richting [een] terroristisch oogmerk”.

“De overheid moet paal en perk stellen”, zegt Ficq daarom. “De boeren moeten weten wat een democratie is en dat ze daar deel van uitmaken. Uiteindelijk word je geacht om je neer te leggen bij beslissingen die democratisch genomen zijn. Er zijn daarin altijd mensen die aan het kortste end trekken.”

Ze begrijpt ondertussen sommige reacties van de boeren op het beleid wel. “Jarenlang is er weinig actie ondernomen in het stikstofdossier. Dat is ook te wijten aan een overheid die niet doorpakt. Maar het geweld van boeren dat we nu zien is ontwrichtend. Je houdt je hart vast.”