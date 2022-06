Coronadrukte in ziekenhuizen loopt verder op

Ziekenhuizen behandelen steeds meer mensen die corona onder de leden hebben. De bezetting is donderdag gestegen tot 730 mensen, zestien meer dan op woensdag. Dat is het hoogste aantal sinds 3 mei, bijna twee maanden geleden.

Verpleegafdelingen hebben in de afgelopen dag 109 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Op dinsdag na is dat het hoogste aantal sinds april. Gemiddeld komen de laatste dagen ongeveer honderd mensen per etmaal op een verpleegafdeling terecht met een coronabesmetting. Die instroom is in ongeveer twee weken tijd verdubbeld.

Op de intensive cares is het iets rustiger, maar ook daar is langzaam maar zeker een toename van het aantal patiënten te zien. De ic’s behandelen momenteel 36 mensen die positief zijn getest op corona. Op woensdag waren het er 39, en dat was het hoogste aantal sinds 13 mei. Binnen twee weken is de druk op de ic’s verdubbeld.

De ziekenhuiscijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maken geen onderscheid tussen mensen die als een direct gevolg van hun coronabesmetting zijn opgenomen, en mensen die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig besmet bleken. Het RIVM heeft dat onderscheid wel. Daaruit komt naar voren dat er daadwerkelijk meer mensen vanwege hun coronaklachten in het ziekenhuis belanden.

Het aantal positieve coronatests stijgt onverminderd door. Tussen woensdag- en donderdagochtend registreerde het RIVM 6517 nieuwe gevallen, het hoogste aantal sinds 11 april. Het werkelijke aantal was mogelijk hoger, omdat zelftests niet worden meegerekend. In de afgelopen week waren er 36.601 positieve tests, gemiddeld 5229 per dag. Dat gemiddelde stijgt voor de 33e dag op rij.

In Amsterdam kwamen 345 besmettingen aan het licht, in Rotterdam 271 en in Utrecht 199. Daarna volgen Den Haag (181) en Groningen (131). Het RIVM kreeg acht meldingen dat mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Zij kwamen uit Amsterdam, Haarlem, Zaanstad, Oss, Purmerend, Schiedam, Zeewolde en Kampen. Op woensdag meldde het RIVM ook acht coronadoden, het hoogste aantal sinds 23 april. De sterfte loopt de laatste dagen ook iets op.