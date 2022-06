Nederlanders opgepakt bij actie tegen internationale drugsbende

De Belgische politie heeft een internationale drugsbende opgerold waarbij in totaal elf verdachten zijn gearresteerd, onder wie twee Nederlanders. Dat gebeurde rond 15 juni tijdens invallen in woningen in de grensstreek met Nederlands Limburg, maakte het parket in Tongeren (België) donderdag bekend. De Nederlanders werden opgepakt in Limbricht en Echt. Ook was er een huiszoeking in Guttecoven, maar daar werd niemand aangehouden, aldus een woordvoerder van het Parket in Tongeren.

Volgens de Belgische justitie gaat het om een internationale, goed gestructureerde, criminele organisatie die regelmatig partijen cocaïne naar onder meer de haven van Antwerpen verscheepte en uit containers liet halen. Het zou daarbij gaan om meerdere tonnen aan cocaïne. De bende beschikte over een netwerk dat de drugs snel kon verspreiden. De bende werd volgens de Belgische justitie aangestuurd vanuit Dubai, waarbij slechts enkelingen binnen de bende zicht op het geheel hebben gehad.

De criminelen maakten volgens het parket gebruik van onder meer telefoons met encryptie. De bende hield zich naast de invoer en verdeling van de drugs ook bezig met cocaïnewasserijen en illegale tabak.

De twee Nederlandse verdachten worden binnenkort overgeleverd aan België.