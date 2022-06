Diabetes Fonds wil snel belasting op suikerrijke drankjes

Het Diabetes Fonds roept het kabinet op om snel een belasting op suikerrijke dranken in te voeren zodat jongeren minder frisdrank gaan drinken. Volgens de patiƫntenorganisatie drinkt een meerderheid van de Nederlandse jongeren frisdrank in hoeveelheden die de kans op ernstig overgewicht en diabetes type 2 verhoogt.

Volgens recent onderzoek kan een prijsverhoging dit tegengaan. Het fonds wijst erop dat de helft van de volwassenen in Nederland (ernstig) overgewicht heeft. Bij kinderen en jongeren van 4 tot en met 16 jaar is dit een op de zeven.

“Als we zo doorgaan, dan krijgt een op de drie volwassenen in Nederland die nu 45 jaar of ouder zijn naar verwachting diabetes type 2 in de toekomst. Nu al hebben meer dan 1 miljoen mensen in ons land deze ziekte en wekelijks komen daar bijna duizend mensen bij”, zegt Diena Halbertsma, directeur bij het Diabetes Fonds. Zij sprak donderdag met staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) over de suikerinname van jongeren, het aanbod van gezond voedsel en een belasting op suikerrijke dranken.