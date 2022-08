Studentenintroducties na twee coronajaren onverminderd populair

De introductieweken voor studenten lijken even populair als voor de coronapandemie. In verschillende steden is het aantal aanmeldingen net zo hoog als drie jaar geleden. Voor de Groningse KEI-week, de grootste introductieweek van Nederland, hebben 5000 aankomende studenten zich ingeschreven. Daar komen er naar verwachting op de startdag maandag nog zo’n 400 tot 500 bij.

Een jaar eerder, toen er nog een maximumcapaciteit zat aan evenementen en een coronatoegangsbewijs nodig was, werd het “uitzonderlijk hoge aantal” van 5500 deelnemers gehaald. “Dit jaar hopen we ook richting dat aantal te gaan”, aldus KEI-voorzitter Lars Elthingh. Hoewel de week tijdens corona dus ook veel deelnemers trok, zijn de meeste online-activiteiten uit die tijd losgelaten. “De kracht zit in het fysieke gedeelte. Mensen spreken, de stad zien en ervaren.”

Ook in Utrecht gaan de introductiefestiviteiten volgende week van start. De Utrechtse Introductie Tijd (UIT) verwacht zo’n 3700 mensen in de stad, evenveel als voor de pandemie. Ook hebben 200 mensen zich ingeschreven voor het onlineprogramma. De UIT houdt juist wel vast aan dat overblijfsel uit de coronatijd. “De UIT moet voor iedereen zijn die Utrecht wil leren kennen”, legt een woordvoerder van de organisatie uit. “Ook voor mensen die niet bij het fysieke deel kunnen of willen zijn.”

Dit jaar mogen voor het eerst ook mbo’ers meedoen aan de UIT. Volgens de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB MBO) is Utrecht zelfs de eerste grote studentenstad in Nederland waar mbo’ers deel kunnen nemen. In Utrecht waren 200 plekken gereserveerd voor mbo’ers, 26 hebben zich aangemeld. Dat lijkt wellicht niet veel, aldus de UIT-woordvoerder, maar als er nieuwe instellingen meedoen aan de introductietijd dan “moet dat altijd groeien”. Mbo’ers waren tot dusver uitgesloten van de introductietijd, onder meer omdat de deelnemers veelal onder de 18 zijn. “Maar er zijn ook minderjarige hbo’ers en wo’ers die meedoen.” Minderjarigen krijgen een ander polsbandje, waardoor ze geen alcohol kunnen kopen.

In andere studentensteden, zoals Leiden, zijn mbo’ers niet welkom. “We hebben geen wens gehoord vanuit de mbo’s om mee te doen”, verklaart een woordvoerster van het Leidse introductieprogramma EL CID. Of het wel zou mogen als de mbo’ers zich volgend jaar melden, weet ze niet. “Het is aan de onderwijsinstellingen om dit te onderzoeken. ” Aan de EL CID doen 3500 mensen mee, eveneens vergelijkbaar met voorgaande jaren.