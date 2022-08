Zoektocht naar vermiste zwemmer duinmeer Overveen gaat door

De politie en hulpdiensten zoeken zaterdag verder naar een 32-jarige man die vrijdagavond onder water verdween in het duinmeer ’t Wed bij Overveen (Noord-Holland). Het gebied rond het strandje is de komende dagen afgesloten op last van de burgemeester, aldus de politie.

Rond 18.10 uur werd melding gedaan van een vermiste zwemmer, waarna brandweer en politie een zoektocht naar de man begonnen. Het strandje in de Kennemerduinen werd ontruimd en duikers zochten in het water naar de man. Hij werd niet gevonden. “Vermoedelijk is de man verdronken”, zo meldt de politie zaterdag.

De familie van het slachtoffer is opgevangen. Tijdens het incident waren er veel bezoekers op het strandje. Voor hen is er slachtofferhulp beschikbaar.

De politie en de gemeente vragen mensen nadrukkelijk om de aankomende dagen niet naar het gebied te komen, zodat de hulpdiensten in alle rust de zoekactie kunnen voortzetten. “Dit kan enkele dagen duren.”