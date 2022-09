Bij een mogelijk steekincident in Nunspeet zijn drie mensen gewond geraakt. Er zijn twee mensen aangehouden, meldt de politie. De slachtoffers zijn overgebracht naar een ziekenhuis. De aard van hun verwondingen is onbekend.

Wat de toedracht is van het incident is niet bekend.

Ook was vrijdagavond in Nunspeet een eenzijdig ongeval waarbij drie van de vier inzittenden van een personenauto gewond raakten, meldt De Stentor. Of beide incidenten verband met elkaar houden is niet bekend.