Amsterdam beveelt opnieuw sluiting van een darkstore

In Amsterdam moet weer een zogeheten darkstore de deuren sluiten. Het gaat deze keer om een vestiging van flitsbezorgdienst Getir in de Rijnstraat in het stadsdeel Nieuw-Zuid. De vestiging past volgens het stadsbestuur niet in het bestemmingsplan en kan ook niet gelegaliseerd worden volgens de voorwaarden die het college van B en W heeft gesteld.

Volgens wethouder Reinier van Dantzig was er veel overlast door de vestiging. “We zien ook hier op de stoep geparkeerde fietsen en de overlast die gepaard gaat met distributie vanuit een relatief klein pand. Dit woon-winkelgebied vraagt om een open uitstraling: toegankelijke winkels waar je in en uit kan lopen. Flitsbezorging past niet op een dergelijke plek en daarom treden we hier op.”

Bij flitsbezorgdiensten kunnen mensen boodschappen bestellen die binnen 10 minuten aan huis worden bezorgd. Omwonenden klagen vooral over de dichtgeplakte opslagruimtes in woonwijken en overlast door fietskoeriers. Amsterdam strijdt al langer tegen de darkstores in de stad en besloot eind januari voorlopig geen nieuwe vestigingen voor flitsbezorging meer toe te staan. Zo moest een andere vestiging van Getir en vestigingen van Gorillas en Zapp ook al sluiten.

Getir opende begin augustus een supermarkt in de Amsterdamse wijk De Pijp. In dat pand zat tot voor kort een darkstore maar daarmee voldeed Getir volgens de gemeente Amsterdam en de rechter niet aan het bestemmingsplan. Met de supermarkt denkt Getir nu wel aan te voldoen aan de regels.

Begin oktober komt het gemeentebestuur met een conceptplan waarin wordt vastgelegd waar vestigingen van darkstores eventueel wel mogelijk zijn. Amsterdammers kunnen daarop reacties geven.