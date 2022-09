Arnhem herdenkt Slag om Arnhem en operatie Market Garden

De stad Arnhem herdenkt zaterdag en zondag voor het eerst sinds twee jaar weer groots de Slag om Arnhem. De slag was onderdeel van operatie Market Garden op 17 september 1944. Door coronabeperkingen kon de afgelopen jaren niet overal publiek bij aanwezig zijn. Op de Ginkelse Heide bij Ede worden de luchtlandingen nagespeeld.

Op zaterdag zijn er zogeheten paradroppings van de Parachute Group Holland, die uit een Dakota-transportvliegtuig springen dat ingezet is geweest bij Market Garden in 1944. Ook doet het Pathfinders-peloton van de Luchtmobiele Brigade een vrije val. Of de parachutisten springen hangt af van het weer. De organisatie bepaalt dit ter plekke. Het springen kan ook verplaatst worden naar een eerder of later tijdstip.

Verder kunnen bezoekers naar de Airborne-markt, kunnen ze militaire voertuigen bekijken en zijn er korte muziekoptredens van de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers.

Zondag is een herdenking op de Airborne Begraafplaats Oosterbeek waar gesneuvelde militairen van de Slag liggen. Dat is Brits grondgebied en wordt onderhouden door de organisatie Commonwealth Wargraves.

De Slag om Arnhem was een van de grootste luchtlandingsoperaties ooit. Het offensief was onderdeel van de Operatie Market Garden in 1944. Toen begonnen geallieerde troepen aan een groot opgezet en gewaagd offensief om de grote rivieren in Nederland over te steken. Het offensief werd in 1977 verfilmd in A Bridge Too Far.

Troepen rukten over land op via Eindhoven in de richting van Nijmegen en Arnhem. Drie luchtlandingsdivisies moesten bruggen bij Grave, Nijmegen en Arnhem in handen krijgen, maar het plan mislukt, omdat de Duitse tegenstand heftiger was dan verwacht en er logistieke tegenslagen waren. Ook waren de verliezen groot. 18.000 geallieerde militairen kwamen om, werden krijgsgevangen gemaakt of raakten gewond. Wel werd een deel van Noord-Brabant bevrijd.

Omroep Gelderland zendt beide dagen een livestream uit van de herdenking.