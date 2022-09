Oekraïense ambassadeur in Nederland ontslagen, reden onbekend

De ambassadeur van Oekraïne in Nederland, Maksym Kononenko, is ontslagen. Het kantoor van president Volodimir Zelenski heeft dat dinsdag naar buiten gebracht, zonder een reden te geven.

Kononenko bood op 16 februari zijn geloofsbrieven aan koning Willem-Alexander aan, bij het begin van zijn ambassadeurschap. Kort erna viel Rusland zijn land binnen. Als ambassadeur onderhield hij toen contact met het Nederlandse kabinet.

Ambassadeur Kononenko had maandag nog een ontmoeting met een vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze spraken over Oekraïense vluchtelingen in Nederland, meldde Kononenko op Twitter.