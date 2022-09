Grondwaterstanden herstellen, maar nog niet terug naar normaal

De regen van de afgelopen weken zorgt ervoor dat de grondwaterstanden zich beginnen te herstellen, staat dinsdag in de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). Op veel plaatsen in het land waren de grondwaterstanden deze zomer historisch laag. Maar de situatie is nog niet normaal. Zeker op zandgronden in Overijssel, Drenthe, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg zijn standen nog laag.

“De effecten van de droogte op de grondwaterstanden en de natuur blijven zeer ernstig.” De LCW wijst erop dat de schade aan de natuur niet op korte termijn hersteld is. Wel heeft de regen de situatie voor de landbouw verbeterd. Ondertussen is het in het oosten en het zuiden van het land vaak nog wel verboden voor de landbouw om water uit sloten en beken te halen.

Inmiddels heerst geen landelijk watertekort meer. “Waterbeheerders gaan stapje voor stapje terug naar normaal beheer”, komt naar voren in de droogtemonitor. Een aantal maatregelen, bijvoorbeeld om verzilting tegen te gaan of om de waterkwaliteit te verbeteren, zijn nog van kracht. Op veel plaatsen is nog blauwalg aanwezig, waardoor sommige wateren worden doorgespoeld als dat mogelijk is.

Op sommige trajecten kan de scheepvaart nog steeds minder lading vervoeren, maar de gevolgen van de afgelopen droogte zijn wel afgenomen, signaleert de LCW. Dat komt doordat de vaardieptes zijn toegenomen. Ook de komende week zal de Rijnaanvoer nog langzaam toenemen. De Maasaanvoer blijft naar verwachting hetzelfde.

De droogtemonitor wordt opgesteld door de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN-LCW), samen met de waterschappen, Rijkswaterstaat, het KNMI, de provincies, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Vewin.