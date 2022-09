Auto vast op overweg bij Etten-Leur, minder treinen

Tussen Breda en Roosendaal rijden dinsdagavond minder treinen doordat een auto vast is komen te zitten op een overweg. Dat is gebeurd ter hoogte van Etten-Leur, zegt een woordvoerder van ProRail. Er is zover bekend niemand gewond geraakt.

De auto wordt weggehaald door een berger, aldus de woordvoerder. De NS verwacht dat de problemen rond 23.15 uur verholpen zijn. Een van de twee sporen is geblokkeerd door de wagen, aldus de zegsman, maar het treinverkeer kan erlangs rijden via het spoor dat nog wel begaanbaar is.

Hoe de auto vast is komen te zitten, is nog niet duidelijk.