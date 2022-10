Onbegrip bij Amnesty over fans die op kosten Qatar naar WK gaan

Amnesty International vindt het “onbegrijpelijk” dat een groep van vijftig Oranjesupporters op kosten van de regering van Qatar naar het WK voetbal gaat in ruil voor positieve berichten over het toernooi op sociale media. “Op die manier laten die fans zich voor het pr- en propagandakarretje van Qatar spannen”, zegt Amnesty-woordvoerder Ruud Bosgraaf.

De NOS meldde eerder dat vijftig Oranjefans op kosten van Qatar naar het WK gaan en dat de Golfstaat hun vlucht en het verblijf betaalt. In ruil daarvoor gebruikt de WK-organisatie posts op sociale media van die supporters voor marketingdoeleinden.

Bosgraaf laat weten dat Amnesty er niet gelukkig mee is dat de supporters zich laten betalen, maar dat hij niet alle Oranjesupporters over één kam wil scheren. “Het is slechts een kleine groep die op kosten van Qatar naar het WK gaat.” Onlangs startte de mensenrechtenorganisatie nog een petitie waarmee ze probeert te bereiken dat wereldvoetbalbond FIFA met een compensatiefonds komt voor uitgebuite arbeidsmigranten in Qatar. Volgens Amnesty moeten duizenden mensen die bij WK-projecten in de oliestaat worden ingezet nog steeds onder slechte omstandigheden werken.

Volgens de NOS wordt van de vijftig fans die zich laten betalen door de regering van Qatar niet alleen verwacht dat zij op sociale media positieve berichten over het WK verspreiden. Ook zouden zij “beledigende” reacties van derden moeten rapporteren. “Dat je je laat betalen in ruil voor positieve berichten is één ding, maar rapporteren over berichten van derden gaat nog een stap verder” zegt Bosgraaf. “In feite ben je dan een verklikker, een soort informant van de regering in Qatar.”

Bosgraaf benadrukt dat Amnesty International niet oproept tot een boycot van het WK, maar dat iedereen voor zichzelf een afweging moet maken. “Maar ik adviseer de mensen wel zich goed te laten informeren over de situatie in het land, voordat ze afreizen.”