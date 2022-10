NS versobert dienstregeling verder vanaf 7 november

Vanwege het aanhoudende personeelstekort rijdt de NS vanaf maandag 7 november op een aantal trajecten met minder treinen, meldt de vervoerder. Reizigers dienen rekening te houden met drukkere treinen en mogelijk vaker overstappen. De waarschuwing geldt vooral in weekeinden en avonden.

De beperkingen gelden voor de intercity’s tussen Den Haag Centraal en Amsterdam Centraal, tussen Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal, tussen Alkmaar en Haarlem en tussen Schagen en Alkmaar. Ook op zo’n vijftien trajecten van sprinters wordt de dienstregeling versoberd.

“Uiteraard doen we dit liever niet, maar de situatie maakt dat het niet anders kan en zo blijven we voorspelbaar. Toch kan het voorkomen dat treinen op het laatste moment uitvallen omdat het tekort aan personeel groter is dan verwacht. Plan je reis kort van tevoren in de reisplanner”, adviseert de vervoerder.