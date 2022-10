WWF noemt overwinning Lula goed voor klimaat en biodiversiteit

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) reageert opgetogen op de verkiezingswinst van presidentskandidaat Luiz Inácio Lula da Silva in Brazilië. De linkse politicus maakte tijdens zijn eerdere regeerperiode tussen 2003 en 2011 een speerpunt van het tegengaan van ontbossing. Tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen beloofde hij die lijn voort te zetten. Zijn radicaal rechtse tegenstrever Jair Bolsonaro bood de afgelopen jaren veel meer ruimte voor veeteelt, mijnbouw en sojateelt in het Amazonegebied.

Als Bolsonaro was herkozen, zou dat volgens het WWF “een ramp voor het klimaat en de biodiversiteit” zijn geweest. “Deze verkiezingsuitslag is een opluchting voor Brazilië, het Amazone-regenwoud en voor de hele wereld”, laat de natuurorganisatie weten.

“In de afgelopen vier jaar heeft de regering-Bolsonaro milieuagentschappen ontmanteld, het milieubudget verlaagd en ontbossing, ook illegale, aangemoedigd, waardoor de ontbossing en vernietiging van natuur daadwerkelijk zijn gestegen”, somt het WWF op. Volgens de organisatie wil Lula “de wereld laten zien dat in Brazilië voedselproductie, economische ontwikkeling en natuurbescherming samen kunnen gaan”.

Het Amazonegebied is het grootste regenwoud op aarde. Het is het leefgebied van unieke dieren- en plantensoorten, maar heeft ook grote invloed op de neerslagpatronen in Zuid-Amerika. Bovendien houdt het een “gigantische hoeveelheid” koolstof vast, aldus het WWF. “We verliezen de strijd tegen klimaatverandering, als we de regenwouden verliezen.”