Politie vindt explosieven, wapens en politie-uniform bij invallen

Bij doorzoekingen van meerdere woningen en schuren heeft de politie wapens, een grote hoeveelheid vuurwerk, explosieven, een politie-uniform, een kogelwerend vest en munitie gevonden, meldt de politie vrijdag. Vier mannen en een vrouw uit Amsterdam, Maarssen en Utrecht zijn aangehouden. Een van hen is weer vrij.

Wanneer de invallen en aanhoudingen waren, is nog niet bekendgemaakt.

In een woning in Amsterdam vond de politie een grote hoeveelheid verpakt vuurwerk en zelfgemaakte explosieven. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft de explosieven voorzichtig uit het huis gehaald, aldus de politie.

De politie doorzocht ook een woning in Maarssen en schuren in Utrecht. In Utrecht vonden agenten een AK-47, een handvuurwapen, munitie en een politie-uniform. Ook hier lag veel verpakt zwaar vuurwerk.