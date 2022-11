Organisatie slavernijverleden: excuses op acht plekken passend

“Het is passend dat het Nederlandse kabinet juist in de landen waar mensen tot slaaf gemaakt werden excuses maakt”, zegt bestuursvoorzitter Linda Nooitmeer van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee). Ingewijden meldden vrijdag dat acht leden van het kabinet op 19 december excuses maken voor het Nederlandse slavernijverleden. Dat gebeurt op verschillende plekken in Nederland, Suriname en Caribisch Nederland.

Het NiNsee hoopt nog steeds dat koning Willem-Alexander ook excuses maakt, maar het feit dat er op meerdere plekken excuses komen maakt dit volgens Nooitmeer wel lastig. Volgens de bestuursvoorzitter kan hierdoor discussie ontstaan over waarom voor een specifieke plek wordt gekozen. “Het leed dat is aangedaan kent geen gradaties. Het is niet vast te stellen waar het erger was”, zegt Nooitmeer. Volgens de voorzitter zou het hierdoor lastig zijn om de excuses overal gelijkwaardig te maken.

Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, hoopt ook nog steeds dat de koning excuses maakt voor het Nederlandse slavernijverleden. Baldewsingh sprak deze wens eerder uit. Maar verder reageert de regeringscommissaris pas op de berichten dat het kabinet in december excuses wil gaan maken als de details hiervan officieel naar buiten zijn gebracht.

Dat laat zijn woordvoerder vrijdag desgevraagd weten. Baldewsingh stelde eerder in het radioprogramma Met het oog op morgen dat een collectief sorry van Nederland alleen écht zin heeft als koning Willem-Alexander dit zegt.