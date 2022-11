OM eist boete tegen activisten Extinction Rebellion na plakactie

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag bij de rechtbank in Utrecht tegen zestien klimaatactivisten van actiegroep Extinction Rebellion een boete van 425 euro per persoon geëist. De groep werd op 25 februari opgepakt na een plakactie bij het hoofdkantoor van de Rabobank aan de Croeselaan in Utrecht. Zij zouden op 21 ramen en twee draaideuren met behanglijm posters hebben geplakt.

Aan de actie ging een vreedzame demonstratie bij het kantoor vooraf, waarbij een petitie werd aangeboden. De demonstratie was gericht tegen het landbouwbeleid van de Rabobank, zoals investeringen in kunstmest en pesticiden en leningen ten behoeve van de intensieve veehouderij.

Na afloop van die demonstratie volgde de plakactie. De demonstranten sloegen daarmee “de plank volledig mis”, betoogde de officier van justitie in de onderbouwing van zijn strafeis. “Volstrekt onnodig.” Hij wil dat de rechtbank in een vonnis aangeeft hoever demonstranten kunnen gaan.

De politierechter verwees de zaak eerder dit jaar vanwege de omvang en de complexiteit ervan naar de meervoudige kamer, waarin drie rechters zitting hebben. Op één zieke verdachte na zijn alle aangeklaagde activisten (negen mannen, zeven vrouwen) op de zitting verschenen. Het proces is rustig en ordelijk verlopen.

Ten aanzien van de verdenkingen hebben de beklaagden zich op hun zwijgrecht beroepen. Het bewijs bestaat voor een aanzienlijk deel uit camerabeelden, waaruit volgens het OM blijkt wie wat heeft gedaan. Een enkeling maakte wel gebruik van de gelegenheid tot het laatste woord, als verdachte in het proces. Daarin zeiden zij onder meer dat de petitie door de Rabobank “niet serieus” in ontvangst werd genomen en daarom “op een indringende manier onder de aandacht is gebracht”. Anderen grepen de mogelijkheid aan tot een uitvoerig inhoudelijk betoog over klimaatverandering en de strijd daartegen. Bij sommigen liepen de emoties daarbij hoog op.

Na hun arrestatie hebben de verdachten een nacht in de politiecel moeten doorbrengen. Het gezelschap wordt in de strafzaak bijgestaan door twee advocaten. Zij betoogden onder meer dat de groep onnodig lang is vastgehouden en slecht is behandeld. De politie zou hen “een lesje” hebben willen leren. Het OM heeft onder meer hierdoor zijn recht op vervolging verspeeld, aldus de advocaten.

Voor de aanklacht ‘vernieling’ is volgens de raadslieden geen bewijs, omdat er van blijvende schade geen sprake is. De Rabobank had een schadeclaim van 2000 euro ingediend, maar heeft die volgens de rechtbank zonder nadere toelichting weer ingetrokken.

De rechtbank doet uitspraak op 9 december.