BNNVARA verrast door contact Van Nieuwkerk en NPO-top

BNNVARA was “verrast” over het feit dat de NPO-top contact had met Matthijs van Nieuwkerk over de verklaring die hij had opgesteld naar aanleiding van het nieuws over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door (DWDD). De omroep kreeg zelf geen contact met de presentator, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving hierover van de Volkskrant.

BNNVARA probeerde “op verschillende manieren” in contact te komen met Van Nieuwkerk, maar dat lukte niet. De omroep wilde vorige week vrijdag naar opnames in de Top 2000-studio komen, maar dat hoefde volgens de manager van de presentator niet. De woordvoerder zegt wel dat het “een presentator vrijstaat om een persoonlijk statement te bespreken met wie hij wil”.

Eerder zaterdag bevestigde de publieke omroep dat NPO-voorzitter Frederieke Leeflang en NPO-directeur Frans Klein Van Nieuwkerk advies hadden gegeven over de verklaring. Dat hadden ze diezelfde vrijdag gedaan tijdens een ontmoeting rond de opnames van de Top 2000 Quiz.

Van Nieuwkerk stelde in het gesprek “veel spijt” te hebben. Dat lazen Leeflang en Klein echter niet terug in de verklaring. Zij hebben hem toen geadviseerd dat punt alsnog op te nemen. Dat er uiteindelijk een nieuwe verklaring kwam, wisten de twee niet. Of Van Nieuwkerk zijn verklaring veranderde naar aanleiding van het gesprek, is ook niet duidelijk.

De Volkskrant berichtte vorige week dat Van Nieuwkerk verschillende verklaringen stuurde als reactie op het nieuws over het grensoverschrijdende gedrag. Hij betuigde daarin in eerste instantie geen spijt, wat tegen het zere been was van BNNVARA. De omroep zei later te twijfelen aan zijn oprechtheid. Dat was voor Van Nieuwkerk aanleiding om de banden met BNNVARA te verbreken.