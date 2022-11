Drie personen aangehouden na gooien zwaar vuurwerk naar boa

Twee mannen van 19 en 37 jaar en een jongen van 13 zijn vrijdagavond aangehouden na ongeregeldheden met vuurwerk in de omgeving van de Lange Nieuwstraat in IJmuiden, meldt de politie. Een boa raakte gewond nadat er zwaar vuurwerk naar hem was gegooid. De politie moest samen met handhavers van de gemeente en de Koninklijke Marechaussee ingrijpen.

Rond 19.30 uur vrijdagavond verzamelden zich volgens de politie meerdere groepjes op de Lange Nieuwstraat. Bij controle van een aantal personen kregen boa’s zwaar vuurwerk naar zich gegooid.

De 19-jarige man en de 13-jarige jongen werden aangehouden voor het bezit van illegaal vuurwerk. In de buurt werden meerdere nitraten gevonden. Deze waren mogelijk wel aangestoken, maar nog niet afgegaan. De politie heeft de omgeving afgezet om deze nitraten te verwijderen.

Door rondhangende groepen die vuurwerk gooiden naar hulpverleners bleef het onrustig. De politie en de marechaussee hebben de groepen uit elkaar gedreven. De 37-jarige man hield zich niet aan de aanwijzingen van de politie.

Een andere handhaver werd onwel. Hij werd ter plekke door ambulancepersoneel behandeld.

Alle aangehouden personen zijn weer heengezonden, maar de 37-jarige man en de 13-jarige jongen blijven verdachten, aldus de politie, die nog verder onderzoek doet naar het incident.