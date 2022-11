Bakoe ontbiedt Nederlandse ambassadeur om uitspraken Hoekstra

De Nederlandse ambassadeur in Azerbeidzjan Pauline Eizema heeft zich moeten melden bij de regering in Bakoe om uitleg te geven over uitspraken van minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. Azerbeidzjan is kwaad omdat hij het had over vermeende Azerbeidzjaanse oorlogsmisdaden.

Hoekstra schreef woensdag aan de Tweede Kamer over het conflict tussen Azerbeidzjan en Armeniƫ om de regio Nagorno-Karabach. De oplopende spanningen leiden daar de laatste tijd geregeld tot beschietingen over en weer. Hoekstra roept op tot een onafhankelijk onderzoek naar videobeelden waarop te zien is dat Armeense krijgsgevangenen worden doodgeschoten.

Eizema kreeg te horen dat het juist Armeniƫ is dat zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden in het conflict. Het Azerbeidzjaanse buitenlandministerie wees op de vele Armeense landmijnen in het gebied. Hoekstra schrijft in zijn brief ook over beelden waarop vermeende Armeense oorlogsmisdaden te zien zijn en roept ook daarbij op tot een onafhankelijk onderzoek, maar merkt ook op dat die beelden waarschijnlijk in 2020 zijn gemaakt.