Afgevaardigden Qatar met eigen armband om naast minister Helder

Twee Qatarese afgevaardigden hebben op het WK in het stadion naast sportminister Conny Helder een eigen armband omgedaan tijdens de wedstrijd tussen Oranje en Qatar. Volgens de NOS betuigden ze daarmee steun voor de Palestijnse zaak. Het motief van de armband komt overeen met traditionele patronen op Palestijnse sjaals, zogenoemde keffiyeh-sjaals.

Op beelden van de NOS is te zien dat een Qatarees die rechts naast Helder zit opzichtig een armband omdoet, vlak voor het WK-duel. Tijdens het spelen van het volkslied draagt de Qatarese afgevaardigde links van Helder eenzelfde band.

Helder droeg zelf een OneLove-speldje op de tribune als teken voor gelijkheid en verbinding. Daarvoor was gekozen nadat er over de OneLove-band veel te doen was geweest. Zo mogen spelers de armband van de FIFA niet dragen op het veld. Helder liet voor de wedstrijd weten dat ze aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino daarover haar teleurstelling had overgebracht.

Tijdens de wedstrijd werd in het publiek ook nog een meterslange Palestijnse vlag op de tribune uitgevouwen met daarop de tekst ‘Free Palestine’.