Aantal nieuwe herhaalprikken daalt naar bijna 85.000

Bijna 85.000 mensen hebben in de afgelopen week een herhaalprik tegen het coronavirus laten zetten, het laagste aantal sinds het begin van de vaccinatiecampagne in september. De opkomst daalt de afgelopen weken snel. Half oktober haalden in een week tijd meer dan 600.000 mensen de extra inenting.

Volgens de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben ruim 3,8 miljoen mensen de herhaalprik gekregen. Iedereen van twaalf jaar en ouder die de eerste prik of prikken (de basisserie) heeft gehad, komt in aanmerking voor de herhaalde vaccinatie. Van die groep heeft 30 procent zich laten vaccineren.

De opkomst is het grootst onder ouderen. Ongeveer 60 procent van de 60-plussers heeft de herhaalprik gehad. Bij jonge kinderen is de opkomst rond de 2 procent.